Впервые в Алматинской области врачи вылечили пациентку с полным поражением легких

Вторичную реабилитацию она будет получать в условиях Алакольского ЦРБ.

Специалисты областной больницы Талдыкоргана, областных Кардиологического центра, Перинатального центра, многопрофильной больницы Талдыкоргана под руководством Управления здравоохранения Алматинской области спасли четвертую женщину с коронавирусной инфекцией с 95-100% поражением легких.

Беременную пациентку Б. 20 апреля 2021 года госпитализировали в Алакольскую центральную районную больницу. С учетом ее состояния главным врачом областного Перинатального центра Канатом Жумашевым проведено экстренное оперативное родоразрешение. Санитарной авиацией пациентка доставлена в областную больницу Талдыкоргана на 3А уровень в крайне тяжелом состоянии с диагнозом - "COVID ассоциированная пневмония со 100% поражением обоих легких".

После консультации с Ситуационным центром города Нур-Султан консилиум врачей четырех клиник Талдыкоргана решил подключить женщину по жизненным показаниям к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), на время заменившему пациентке легкие.

Это первый пациент в Алматинской области, подключенный к аппарату ЭКМО и выздоровевший от коронавирусной инфекции со 100% поражением легких. Это событие - результат совместной работы медиков Талдыкоргана под руководством Управления здравоохранения Алматинской области по оказанию интенсивной терапии пациентам с коронавирусной инфекцией. Сегодня она выписывается домой под наблюдение врачей Алакольской районной больницы, - отметила заместитель руководителя Управления здравоохранения области по вопросам охраны материнства и детства Ляйля Серикбаева.

Проведение реанимационных мероприятий с использованием аппарата ЭКМО требует высочайшего уровня профессионализма и огромных усилий со стороны медицинского персонала, - говорит директор областной больницы Талдыкоргана Анарбек Монгол, - реаниматологи, пульмонологи, кардиологи боролись за жизнь пациентки больше двух месяцев. Она поступила в клинику 24.04.2021 г., из них 34 дня была подключена к аппарату ЭКМО. А сегодня, 25 июня, благополучно выписана и передана коллегам Алакольской ЦРБ для дальнейшего лечения по месту жительства.

Как отметил директор Областного кардиологического центра Нурсан Сурашев, спасение пациентки - это огромная работа целой команды специалистов четырех клиник города Талдыкорган.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация - это высокая технология, применяемая при вирусных пневмониях, тяжелой сердечной недостаточности, при пересадке сердца и легких. Специальный насос прибора берет на себя работу сердца по перекачиванию крови, а мембранный оксигенатор выполняет газообмен легких. Аппарат ЭКМО позволяет поддерживать жизнедеятельность человека в течение нескольких недель. Другими словами, это временная функциональная замена легких и сердца. Но ни один аппарат не будет работать без высококлассных специалистов. Именно благодаря им спасена еще одна жизнь, - подчеркнул он.

Болезнь отступила, но до выздоровления нужен был еще один этап лечения - реабилитация. После длительного пребывания на аппаратном дыхании, применения ЭКМО необходимо было научить пациентку заново дышать, двигаться, ходить. Первый этап реабилитации начался в отделении реанимации Областной больницы Талдыкоргана.

Сегодня женщина отправлена домой для дальнейшего восстановления под контролем врачей Алакольской ЦРБ. Поздравили свою пациентку и пожелали скорейшего восстановления главные врачи, доктора всех четырех ведущих клиник Талдыкоргана и Алакольской ЦРБ, принимавшие непосредственное участие в лечении.

Перед отъездом женщина и ее родные тепло поблагодарили руководителей медицинских организаций, а также всех докторов, медицинских сестер, санитарок, которые дни и ночи напролет находились рядом, пожелав им успехов в их трудной, но очень нужной работе по спасению жизни человека.

Пациентка Б. в дальнейшем будет находиться под нашим контролем, пока не выздоровеет полностью, - заверили руководители клиник Талдыкоргана и Алакольской ЦРБ.

По выздоровлении вторичную реабилитацию она будет получать в условиях Алакольской ЦРБ.

Почетным строем и аплодисментами проводили пациентку медицинские работники, поблагодарив ее за терпение и выдержку.

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