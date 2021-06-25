Движение по трем улицам ограничат в Алматы

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении аварийных работ на теплосетях.
В Алматы сегментарно ограничат движение по трем улицам, сообщает zakon.kz.
С 22:00 часов 25 июня до 9:00 часов 26 июня (с пятницы на субботу) будет частично ограничено движение автотранспорта в Бостандыкском районе по улице Сатпаева от улицы Байтурсынова до улицы Масанчи в восточном направлении, а также в Жетысуском районе по проспекту Райымбека в западном направлении перед улицей Казакова.
С 22:00 27 июня до 10:00 часов 28 июня (с воскресенья на понедельник) частичные ограничения вводятся в Бостандыкском районе на пресечении улиц Сатпаева и Наурызбай батыра.
А с 9:00 28 июня (в понедельник) до 9:00 1 июля в Ауэзовском районе проезд для автотранспорта закроют по улице Б. Момышулы от улицы Елемесова до улицы Маргулана в южном направлении.
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении аварийных работ на теплосетях, проходящих под проезжей частью названных уличных сегментов, - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!