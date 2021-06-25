Серьезные травмы получил водитель в ДТП на ВОАД

Пострадавший находится в реанимации.

ДТП произошло на Восточной объездной автомобильной дороге, передает корреспондент zakon.kz.

Авария произошла на ВОАД, не доезжая до ул. Толе би. Автомобиль LADA Samara двигался по ВОАД в среднем ряду в южном направлении.

По невыясненным обстоятельствам водитель машины резко повернул в сторону, вылетел с дороги, налетел на бордюр, ударился об отбойник и врезался в Mercedes, припаркованный на территории, прилегающей к стройке жилого комплекса.

В результате жесткого столкновения с отбойником водитель LADA получил тяжелый перелом таза. Его госпитализировали в реанимацию.

Позже сотрудники дорожной полиции обнаружили, что с правой стороны автомобиля имеются повреждения, полученные, возможно, вследствие столкновения с другим транспортным средством.

Не исключено, что именно столкновение с другой машиной спровоцировало ДТП.

Детали обстоятельства сейчас расследуются сотрудниками полиции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!