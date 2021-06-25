Глава региона встретился со студентами и выпускниками программы "Серпін".

Выпускников "Серпін" трудоустраивают на новых заводах СКО. Об этом на своей странице в соцсетях написал аким СКО Кумар Аксакалов.

Глава региона встретился со студентами и выпускниками программы "Серпін", были обсуждены возможности региона и вопросы трудоустройства.

По инициативе Елбасы с 2014 года в области реализуется программа "Серпін". Этот проект имеет большое общественно-политическое значение в 30-летней истории независимого Казахстана.

За 7 лет в северный регион приехали более 2000 юношей и девушек из южных областей страны. Они получают бесплатное и качественное образование, обеспечены местами в общежитиях. Уже около тысячи выпускников получили дипломы. Оказывается помощь и поддержка по трудоустройству. На сегодня 92% выпускников университета трудоустроены в области.

"Например, выпускников этого года приглашают на работу новые предприятия области. 31 выпускник "Серпін" трудоустраивается в новый электротехнический завод. Четыре выпускника приняты на работу на новый завод сельхозтехники немецкого концерна "CLAAS". Выпускники вносят свой вклад в развитие сельского хозяйства, строительства, энергетики, образования и железнодорожной отрасли", - написал Кумар Аксакалов.

В регионе делается все возможное для того, чтобы выпускники остались и работали на благо страны. На севере "серпіновцы" заводят семьи, на свет появились 10 детей.

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