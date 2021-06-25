Сильная жара, дождь, гроза и град - погода на 26 июня

Приложение zakon.kz
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На западе и юге ожидается погода без осадков.
Прогноз погоды на 26 июня предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.
На севере, в центре и на востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, грозы, град. На западе и юге ожидается погода без осадков. Местами усилится ветер, на севере и северо-востоке ночью и утром местами туман. РГП "Казгидромет"
В Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается град, днем ветер 15-20 м/с.
В Павлодарской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами туман, в Павлодарской области днем местами ветер 15-20 м/с.
Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохранится сильная жара.
В Мангыстауской, Актюбинской областях сохранится сильная жара.
На большей части Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, местами в Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"
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