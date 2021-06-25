Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Сильная жара, дождь, гроза и град - погода на 26 июня

Фото: pixabay.com 25 июня 2021, 18:01

На западе и юге ожидается погода без осадков.

Прогноз погоды на 26 июня предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

На севере, в центре и на востоке республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди, грозы, град. На западе и юге ожидается погода без осадков. Местами усилится ветер, на севере и северо-востоке ночью и утром местами туман. РГП "Казгидромет"

В Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается град, днем ветер 15-20 м/с.

В Павлодарской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами туман, в Павлодарской области днем местами ветер 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохранится сильная жара.

В Мангыстауской, Актюбинской областях сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, местами в Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность. РГП "Казгидромет"

Читайте также: Какая погода ждет казахстанцев в выходные

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Мальчику ампутировали руку после падения с велосипеда
Районный акимат Алматы разыгрывает путевку в ОАЭ среди вакцинированных