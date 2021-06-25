Назарбаев получил прививку от COVID-19

Елбасы получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе.

Первый Президент Казахстана получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

После вакцинации Елбасы обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно вакцинироваться.

В настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка трех миллионов человек. Сегодня вакцину против коронавируса получил и я. Призываю всех казахстанцев активно продолжать вакцинироваться и не бояться этого. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе все это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия, - сказал Нурсултан Назарбаев.

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