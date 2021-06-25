Гроза, ветер и туман ожидаются в ряде областей Казахстана

В семи регионах объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 26 июня, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. В Петропавловске ночью и утром туман.

В Акмолинской области местами ожидается гроза.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный, местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная степень пожарной опасности.

26-28 июня в Туркестанской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара 38 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность. В Актобе днем ожидается гроза, ветер северный, северо-западный, при грозе порывы 15 м/с.

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