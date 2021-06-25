Мутация COVID-19 способна заражать при мимолетном контакте - эксперт

Например, если человек проходит мимо носителя на улице.

Ученые опубликовали первые данные о мутации COVID-19 "дельта+", передает zakon.kz.

Получены официальные доказательства, что мутация COVID-19 "дельта+", выявленная у пациентов в штатах Махараштра и Керала, очень агрессивна. Вирус способен заражать даже при мимолетном контакте, например, если человек проходит мимо носителя на улице, - приводит МВК по нераспространению коронавируса в РК слова главы Ассоциации медицинских университетов Индии Рандипа Гулерия.

Накануне были названы три отличительных признака нового штамма: повышенная контагиозность, усиленная способность связываться с рецепторами клеток легких и устойчивость к антителам. Насколько "дельта плюс" реагирует на вакцины, пока не ясно, проводятся исследования.

Кроме Индии, случаи нового штамма выявлены еще в нескольких странах - это Британия, США, Канада, Португалия, Япония, Непал, Польша, Швейцария, Турция, Россия, Белоруссия, Узбекистан. Вероятность "дельты" подтвердили и в Казахстане.

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