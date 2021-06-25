Как в Акмолинской области будет организован детский отдых

Дополнительно в летний период посетят республиканский центр "Балдаурен" в Щучинске 1728 школьников области.

105 тыс. школьников планируют охватить в регионе различными формами досуга, передает zakon.kz.

Этим летом в Акмолинской области работают 17 детских оздоровительных лагерей, в которых смогут отдохнуть школьники не только региона, но и из других областей, - рассказали в Управлении внутренней политики.

Как проинформировали в Управлении образования, в регионе из года в год увеличивается количество различных форм организации досуга детей. В этом году для них распахнут двери 248 пришкольных лагерей с питанием, организовано 458 площадок без питания и 332 малозатратных форм отдыха. Таким образом, планируется охватить порядка 105 тыс. школьников, это практически 87,9%.

Дополнительно в летний период посетят республиканский центр "Балдаурен" в Щучинске 1728 школьников области. Через работу кружков и секций, трудовых отрядов и интеллектуальной занятости в летний период будет охвачено порядка 120 тыс. школьников, или 95,5%.

Как добавили в областном ведомстве, детские оздоровительные объекты будут функционировать при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и карантинных ограничений.

Открытие пришкольных лагерей и объектов дополнительного образования проводится поэтапно на территориях, благополучных по коронавирусной инфекции, с обеспечением санитарно-противоэпидемических требований в период карантина.

С учетом погодных условий максимальное проведение мероприятий обеспечивается на свежем воздухе. Также отряды будут изолированы при организации режима работы и досуга детей.

К слову, с соблюдением санитарных норм будут работать в штатном режиме и дворовые клубы при домах детского творчества еще в пяти регионах области.

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