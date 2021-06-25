Товарооборот между Казахстаном и Китаем увеличился на 4%

В целом, объем торговли между Казахстаном и Китаем в 2020 году составил 15,4 млрд долларов США.

24 июня состоялся круглый стол "Казахстан-Китай: 30 лет успешного партнерства". Организатором мероприятия стал Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Нурсултана Назарбаева, сообщает zakon.kz.

Мероприятие прошло в рамках двух сессий с участием известных казахстанских и китайских экспертов.

Открыл круглый стол директор ИМЭП Ержан Салтыбаев. В своем выступлении он отметил, что за годы независимости Казахстан и Китай достигли больших высот в развитии равноправных и взаимовыгодных отношений стратегического партнерства.

Говоря об экономическом сотрудничестве, директор ИМЭП подчеркнул, что Китай - второй крупнейший торговый партнер для Казахстана.

В 2020 году нарушение глобальных цепочек поставок ударило по торговле большинства стран мира. Тем не менее, товарооборот между Казахстаном и Китаем не только не снизился, но даже увеличился на 4%. В целом, объем торговли между Казахстаном и Китаем в 2020 году составил 15,4 млрд долларов США. За январь-апрель 2021 года товарооборот уже превысил 5 млрд долларов, показав рост в 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ержан Салтыбаев

Также он высказался о стратегическом значении географического положения Казахстана между Востоком и Западом для трансконтинентальных сухопутных перевозок в Евразии. В 2020 году объем транзитных железнодорожных перевозок через Казахстан вырос на 17%. Было перевезено почти 900 тыс. контейнеров, из которых на маршрут Китай-Европа-Китай приходится более 90%.

В качестве важного аспекта сотрудничества Салтыбаев выделил научно-экспертное взаимодействие между двумя странами. Среди постоянных партнеров ИМЭП такие ведущие научные организации Китая, как Академия общественных наук КНР, Шанхайская академия международных исследований, Китайская академия современных международных отношений, Китайская академия международных проблем.

Наше партнерство также реализуется в рамках ежегодных заседаний Астана клуба, на которых обсуждение вопросов формирования Большой Евразии традиционно проходит с участием ведущих экспертов из Китая. Ержан Салтыбаев

В заключении директор ИМЭП отметил, что Казахстан всегда поддерживал и будет поддерживать дружественные отношения с соседями, с учетом собственных национальных интересов.

Как неоднократно отмечал Нурсултан Назарбаев, отношения в Большой Евразии должны выстраиваться по принципу взаимовыгодного партнерства, где гармонично сочетались бы интересы каждого из государств. И это, безусловно, то, к чему мы в Казахстане стремимся. Ержан Салтыбаев

Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан отметила, что отношения Казахстана и Китая являются образцовыми.

Сегодня можно уверенно говорить о высокой динамике двустороннего сотрудничества в духе доверия добрососедства и взаимопонимания. Самую главную роль в развитии нашего долгосрочного сотрудничества играет, конечно же, конструктивный открытый диалог на уровне глав государств, - подчеркнула она.

Кроме того, она отметила постоянное сотрудничество на межпарламентском уровне, а также затронула тему культурного сотрудничества, заметив возросший интерес китайской молодежи к казахскому языку.

Вице-директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской Академии Общественных Наук Ли Чженьли отметил достижения двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Китаем на дипломатическом, торгово-экономическом и гуманитарном уровне.

Среди предложений для дальнейшего взаимодействия китайский эксперт выделил сферы здравоохранения, цифровой экономики, а также сотрудничества в рамках международных организаций.

Обе стороны осознают важность мира и развития, сохраняют при этом хорошие отношения и конструктивный диалог в региональных и глобальных организациях и структурах, таких как ШОС, СВМДА и, конечно, ООН. Ли Чженьли

Также он акцентировал внимание на возможной кооперации двух стран в сфере обеспечения безопасности по вопросу ситуации в Афганистане. По его мнению, вывод американских войск из Афганистана 11 сентября 2021 года может привести к резкому ухудшению положения безопасности в центральноазиатском регионе.

Китай и Казахстан должны укреплять сотрудничество и совместно поддерживать безопасность и стабильность в регионе. Ли Чженьли

В свою очередь известный дипломат Кайрат Абусеитов особое внимание уделил значению вопроса делимитации границ для развития отношений государств.

Как известно, именно с Китаем раньше всех начались переговоры по делимитации границы, и раньше всех было подписано соответствующее соглашение.

Таким образом, определение Казахстаном границ со своим восточным соседом в первые годы независимости заложило прочную основу для поступательного и уверенного развития казахстанско-китайского партнерства в последующие десятилетия.

В части будущего развития казахстанско-китайских отношений представитель Фонда Нурсултана Назарбаева отметил перспективы, которые открываются для двух стран в рамках реализации концепции "Большой Евразии".

По мнению Абусеитова, идея, выдвинутая Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, отвечает общим интересам всех стран, заинтересованных в устойчивом будущем объединенной Евразии.

Двусторонние отношения Казахстана и Китая, а также роль наших государств в регионе и мире могут обеспечить определяющее влияние на успех формирования тесного взаимодействия на евразийском пространстве.

В чем секрет такого быстрого и успешного развития наших двусторонних отношений? Я бы сказал, самое главное - это равноправность. С момента получения Казахстаном независимости 30 лет назад Китай рассматривал Казахстан и до сих пор рассматривает, как равноправного партнера. профессор Шанхайского Университета международных исследований КНР Ян Чэн

Также китайский эксперт выдвинул несколько предложений по потенциальным сферам укрепления партнерства. Среди них сфера здравоохранения. Эксперт высоко оценил усилия Казахстана по разработке собственной вакцины, назвав это чудом.

Перспективным назвал Ян Чэн создание совместного медицинского центра, который мог бы работать на постоянной основе.

Эксперт также провел параллель по использованию современных технологий для борьбы с пандемией Covid-19.

В Казахстане разработали приложение Ashyq. В Китае везде используют подобное приложение. Это действительно помогает, но, как я знаю, у вас пока зарегистрировалось только 1 млн 600 тыс. пользователей. Это примерно 10% населения, и этого недостаточно. Ян Чэн

По словам профессора Ланьчжоуского Университета в Китае Чжан Хунли, наблюдается увеличение количества студентов с обеих сторон. С 2005 по 2012 год количество казахстанских студентов, обучающихся в Китае, увеличилось с 781 до 14 тыс. человек. Казахстанские студенты занимают восьмое место по количеству иностранных студентов в Китае.

Китайско-казахстанское сотрудничество в области образования достигло выдающихся достижений как на институциональном, так и на практическом уровнях. Особенно после выдвижения инициативы "Один пояс, один путь" мотивация для сотрудничества в образовании между двумя странами выросла вдвое, - отметила эксперт.

Известный эксперт-китаист Руслан Изимов отметил, что отношения между Казахстаном и Китаем "прошли путь от приграничной челночной торговли до сегодняшнего уровня, когда отношения вышли на этап стратегического партнерства".

Сегодня наблюдается противостояние США и Китая по различным направлениям. Отдельным центром силы представляется Россия. Центральная Азия в свою очередь, по словам эксперта, располагается посередине между этими полюсами. И Казахстану предстоит по некоторым вопросам делать выбор в пользу одного из полюсов. Одним из таких направлений, например, является развитие технологий 5G.

Руководитель программы азиатских и китайских исследований ИМЭП Ерлан Мадиев отметил, что ключевой характеристикой отношений между нашими странами является отсутствие каких-либо фундаментальных противоречий и проблем, которые могли бы нарушить ту позитивную динамику кооперации, которая образовалась за последние годы.

В то же время, по словам эксперта, как и любые межгосударственные отношения, взаимодействие РК и КНР не развивается в вакууме, и в полной мере испытывают на себе влияние различных процессов как на региональном, так и на глобальном уровне.

Одним из важных факторов для успешного сотрудничества Мадиев назвал эффективную коммуникацию, которая позволит избежать различных рисков и ненужных кризисных ситуаций.

В качестве наглядного примера можно привести заторы на казахстанско-китайской границе, возникшие из-за ограничений со стороны КНР. С ноября 2020 года по апрель месяц Китай не пропустил через границу 12 тысяч крытых вагонов с зерном, цветными металлами, удобрениями и другими товарами из Казахстана. Не касаясь вопроса целесообразности подобных действий, можно с уверенностью сказать, что эффективная и своевременная коммуникация между соответствующими ведомствами позволило бы избежать подобных ситуаций. Ерлан Мадиев

В целом, участники дискуссий сошлись во мнении, что за 30 лет казахстанско-китайские отношения достигли высокого уровня развития. Несмотря на ряд существующих проблемных вопросов с обеих сторон, наблюдается готовность к дальнейшему развитию конструктивных и взаимовыгодных отношений.

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