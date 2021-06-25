Трехлетний мальчик попал под колеса легковушки в Балхаше

Ребенка доставили в медицинское учреждение.

Задержан подозреваемый в наезде на ребенка в Балхаше, передает zakon.kz.

23 июня в отдел полиции города Балхаш поступило сообщение: на улице Желтоксан в районе одного из магазинов произошло ДТП. На место происшествия проследовала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что неизвестный водитель, находясь за рулем автомобиля "Мазда-323", совершил наезд на трехлетнего мальчика и скрылся, - пишет polisia.kz.

Как уточняется, ребенка, получившего различные травмы, доставили в медицинское учреждение и оказали помощь без госпитализации.

Наряд роты патрульной полиции по "горячим следам" установил водителя-нарушителя, который дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".

Ведется расследование.

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