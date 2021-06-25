Задержан подозреваемый в организации наркопритона в Алматы

В ходе обыска обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с героином.

Согласно оперативным данным подразделения по противодействию наркопреступности, дислоцировался 49-летний подозреваемый в одном из частных домов в Алатауском районе, передает zakon.kz.

Преступная деятельность подозреваемого подтверждена результатами оперативных и специальных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст. 296 ч.4 УК РК. По нашим данным, гр. В. занимается незаконным хранением, употреблением наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также содержанием наркопритона у себя на дому, - рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы подполковник полиции Ерлан Алмагамбетов.

В пресс-службе ДП Алматы отметили, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий и координации прокуратуры города сотрудниками подразделения подозреваемый был задержан. В ходе обыска обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток, внутри которого находилось вещество светло-бежевого цвета в виде порошка и комочков. Согласно заключению экспертизы, речь идет о героине.

Кроме того, в доме подозреваемого обнаружены и изъяты три герметично упакованных полимерных свертка белого цвета, внутри которых находились металлические магниты круглой формы с полиэтиленовым пакетом с порошкообразным веществом белого цвета, синтетического происхождения. Также изъяты медицинские шприцы, медицинские пипетки и кастрюля металлической формы с наслоениями. Указанные предметы направлены на экспертное исследование, - резюмировал Алмагамбетов.

По сведениям спикера, факт содержания наркопритона зарегистрирован по ст. 302 ч.1 УК РК.

Подозреваемый взят под стражу.

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