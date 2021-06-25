Токаев внес изменения в указ о маслихате

В документе представлен список оснований для недоверия.

Президент Казахстана подписал документ, согласно которому внесены изменения, позволяющие маслихату выразить недоверие акиму, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года № 704 "Об утверждении Типового регламента маслихата" следующие изменения: в Типовом регламенте маслихата, утвержденном вышеназванным Указом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящий Типовой регламент маслихата (далее – регламент) разработан в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" (далее – Закон) и устанавливает порядок проведения сессий маслихата, заседаний его органов, внесения и рассмотрения на них вопросов, образования и избрания органов маслихата, заслушивания отчетов об их деятельности, отчетов о проделанной работе маслихата перед населением и деятельности его постоянных комиссий, рассмотрения запросов депутатов, полномочия, организацию деятельности депутатских объединений в маслихате, а также голосования, работы аппарата и другие процедурные и организационные вопросы".

Пункты 31 и 32 изложить в следующей редакции:

"31. Маслихат осуществляет контроль за исполнением местного бюджета, экономических и социальных программ развития территорий путем заслушивания отчетов акима соответствующей территории.

32. Маслихат заслушивает на сессии отчет акима соответствующей территории в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 января 2006 года № 19 "О проведении отчетов акимов перед маслихатами".

Отчет акима (лица, исполняющего его обязанности) о выполнении возложенных на него функций и задач и проект решения по нему вносятся на рассмотрение постоянных комиссий маслихата за три недели до соответствующей сессии.

Основаниями для рассмотрения маслихатом вопроса о выражении недоверия акиму являются:

1) двукратное неутверждение маслихатом представленных акимом отчетов об исполнении планов, экономических и социальных программ развития территории, местного бюджета;

2) инициирование собранием местного сообщества вопроса об освобождении от должности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

Инициирование вопроса об освобождении от должности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа подтверждается протоколом собрания местного сообщества в соответствии со статьей 39-3 Закона";

пункт 34 изложить в следующей редакции:

"34. Отчеты ревизионных комиссий областей, городов республиканского значения, столицы об исполнении бюджета рассматриваются маслихатом ежегодно".

2. Настоящий Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

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