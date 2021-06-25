Мертвого льва нашли в городском парке Караганды

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
По данному факту зарегистрировано уголовное дело.
Тушу дикого животного закопали в Центральном парке Караганды, передает zakon.kz.
25 июня на территории Центрального парка обнаружено захоронение дикого животного – льва. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - рассказали ekaraganda.kz в пресс-службе ДП Карагандинской области.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 316 УК РК (Жестокое обращение с животными).
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!