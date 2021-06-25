Мертвого льва нашли в городском парке Караганды

По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Тушу дикого животного закопали в Центральном парке Караганды, передает zakon.kz.

25 июня на территории Центрального парка обнаружено захоронение дикого животного – льва. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - рассказали ekaraganda.kz в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 316 УК РК (Жестокое обращение с животными).

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