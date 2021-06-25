Миллионерша из Великобритании овдовела после смерти мужа-дельфина

Супруги прожили в браке 16 лет.

Муж-дельфин миллионерши Шарон Тендлер скончался из-за проблем с желудком, передает zakon.kz.

В 26 лет Тендлер впервые увидела в Израиле дельфина по имени Синди и сразу почувствовала связь между ними. В течение долгих 15 лет она регулярно летала из Великобритании в Израиль, чтобы увидеться с ним. В 2005 году британка и 35-летний дельфин поженились. Миллионерша устроила пышную свадьбу, на которой присутствовали гости и со стороны невесты, и со стороны жениха, - пишет lenta.ru.

На церемонии бракосочетания женщина объяснила свой поступок глубокой привязанностью к дельфину.

Это не извращение. Синди - любовь всей моей жизни. Но я люблю его не так, как женщина любит мужчину, - я испытываю к нему чистую любовь и глубокую привязанность, - заявила миллионерша.

В итоге супруги прожили в браке 16 лет. Вдова заявила, что больше никогда не выйдет замуж, и назвала себя "женщиной одного дельфина".

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