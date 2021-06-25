Жительницу Актау осудили за смерть соседки и ее десятимесячного ребенка

Суд доказал, что причиной гибели стали ядовитые пары от препарата для травли насекомых.

Жительницу Актау за смерть соседки и ее десятимесячного ребенка приговорили к шести годам тюрьмы, передает zakon.kz.

Суд доказал, что причиной гибели стали ядовитые пары от препарата для травли насекомых, - отмечает телеканал "Астана".

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Трагедия произошла в феврале этого года. Женщина уничтожала клопов в своей квартире препаратом "Квикфос" первого класса опасности. Но соседей об этом не предупредила. В итоге химикаты распространились на соседнее жилье. Шестеро попали в больницу, двое скончались. Прокурор просил для подсудимой семь лет лишения свободы, а защитник настаивал на наказании, не связанном с тюремным заключением.

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного тяжкого преступления, назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу, - рассказала пресс-секретарь суда Актау Гаухар Нурханова.

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