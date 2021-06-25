К 2023 году QazExpoCongress выйдет на полную самоокупаемость

Сегодня на эти цели затрачивается 6,5 млрд тенге в год, то есть более 500 млн тенге ежемесячно.

Уже через полтора года Национальная компания "QazExpoCongress" будет самостоятельно покрывать все расходы на содержание комплекса EXPO. Об этом сегодня в ходе пресс-тура для журналистов, приуроченного к четырехлетию со дня начала Международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане, сообщили в АО "НК "QazExpoCongress".

Самоокупаемость станет возможной за счет коммерциализации объектов и проведения конгрессно-выставочных мероприятий. Это позволит компании обеспечить содержание инфраструктуры Делового центра за счет собственных средств. Сегодня на эти цели затрачивается 6,5 млрд тенге в год, то есть более 500 млн тенге ежемесячно.

Что касается доходов, то сегодня 85% из них формируются за счет арендаторов - коммерческих компаний, организаций и институтов, которые находятся на территории Делового центра EXPO площадью 25 га. Напомним, что здесь размещены 15 объектов общей площадью 350 тыс. м² с наличием паркинга в 120 тыс. м². В рамках реализации Концепции поствыставочного использования площадь объектов была увеличена на 75 тыс. м², заполняемость достигла 98%.

Одно из новых направлений деятельности нацкомпании - организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий. Только в 2021 году планируется проведение 28 выставок и иных мероприятий. Всего же изначально планировалось провести 64 мероприятия, однако с учетом действия карантинных ограничений их количество пришлось сократить. До конца года при нормальной эпидемиологической ситуации ожидается проведение порядка 13 крупных выставок.

"Доходы прогнозируются и формируются точечно, мы понимаем, какая загрузка, какая стоимость за квадратный метр, какой график платежей. При полной загрузке Международного выставочного центра "EXPO" мы сможем получать доход порядка 900 млн тенге", - уточнили в нацкомпании.

Отметим, что 24-26 июня МВЦ "EXPO" принимает первых гостей в рамках Международной выставки пост-продажного обслуживания автомобилей "Automechanika Astana" и единственной выставки грузового и коммерческого транспорта в Казахстане "Futuroad Expo Astana".

Напомним, Международная специализированная выставка EXPO-2017 под эгидой Международного бюро выставок проходила в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Тема выставки - "Энергия будущего". В EXPO-2017 приняли участие 115 стран и 22 международных организации. Выставку посетили порядка 4 млн человек, из которых полмиллиона приехали из других стран.

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