Топливо значительно подорожало в Кызылординской области

Причиной стал дефицит топлива.

Цены на автогаз повысились на 20 тенге, до 80 тенге за литр, в регионе, плюс ко всему на некоторых заправках горючее выдают по талонам, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Бьет по карману. Во всех местах по талону, карточкам. Платить наличными еще труднее. Раньше на 600 тенге могли залить 10 литров, а сейчас на 1000 тенге 10 литров заливаешь. Сейчас финансовое положение народа не то, чтобы осилить такие цены. Это ведь родина газа. Мы надеемся, что скоро он подешевеет, - говорят автовладельцы.

Как уточняется, причиной стал дефицит топлива. Чиновники утверждают, что все из-за остановки крупных заводов в стране, но обещают, что ситуация скоро наладится.

Каждый сезон останавливаются три завода на ремонтные работы. Завод в Шымкенте прекратил выпуск сжиженного углеводородного газа после того, как остановился. До него также Атырау прекратил выпускать. Лишь у "КазгерМунай" имеется газ. Но он поставляет не только в Кызылординскую область, но и в Жамбылскую, Алматинскую, Туркестанскую. А также в города Шымкент и Алматы. Поэтому газа и не хватает, - говорит руководитель Департамента по защите и развитию конкуренции по Кызылординской области Ерсин Орынбаев.

Между тем специалисты уверяют: если выяснится, что предприниматели необоснованно завысили стоимость автогаза, будут приняты соответствующие меры.

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