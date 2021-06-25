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Казахстанец завоевал "серебро" на Кубке мира по спортивной гимнастике

Фото: olympic.kz 25 июня 2021, 22:25

Гимнаст добился успеха в упражнениях на коне.

Казахстанец Нариман Курбанов занял второе место на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе, передает zakon.kz.

Гимнаст добился успеха в упражнениях на коне. В финальном выступлении он набрал 15.066 балла, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета РК./quote]

Отмечается, что в вольных упражнениях Милад Карими стал пятым, а Ильяс Азизов - восьмым.

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