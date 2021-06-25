Безработица на Украине достигла рекордного показателя с 2017 года

Безработными в настоящее время в республике числятся 1,8 миллиона человек трудоспособного возраста.

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о безработице в стране, показатель в 10,5% оказался рекордным за последние четыре года, передает zakon.kz.

Согласно опубликованному за первый квартал 2021 года отчету, безработными в настоящее время в республике числятся 1,8 млн человек трудоспособного возраста (от 15 до 70 лет). За прошедший год этот показатель вырос на 1,9%, или 257 тыс. человек. При этом занятость в указанной возрастной группе за аналогичный период упала до 15,4 млн человек, - пишет lenta.ru.

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Лавочкин в ответ на опубликованные данные заявил, что текущие показатели являются наихудшими за все время существования независимой Украины.

Сокращение занятости на более чем миллион человек вместо создания обещанных 500 тыс. рабочих мест - это реальный результат работы нынешнего правительства, - утверждает Лавочкин.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране к 2035 году пенсии могут быть полностью отменены из-за демографических и финансовых проблем. По его словам, уже в ближайшем будущем один работающий украинец будет содержать двух пенсионеров.

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