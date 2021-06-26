Без коммуникаций и с тараканами: бабушка захламила квартиру в Актобе

Врачи увезли ее в больницу.

Жильцы пятиэтажки пытаются найти управу на соседку-пенсионерку, которая запустила свою квартиру до жуткой вони и тараканов, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Она гадит там, что-то надо предпринимать, куда мы только не обращались. Дети не отказываются от квартиры, поэтому ее не забирают, куда надо, - рассказывает соседка Елена.

Как уточняется, квартиру пенсионерки Ольги отключили от коммуникаций после пожара. Бабушка, по словам соседей, пыталась подогреть воду в пластмассовом ведре, иногда в руках у нее замечали нож. Говорят, живет она здесь давно, когда-то была в ясной памяти и трезвом уме, работала. Но дети выросли и разъехались. Она осталась одна. Жители дома все понимают, но мириться с антисанитарией устали - вызвали врачей и полицейских.

К слову, в психдиспансере не подтвердили невменяемость старушки. В социальном центре она тоже на учете не стоит.

Если по состоянию здоровья ей положено, если у нее нет детей, внуков в Актобе, то тогда ее можно принять на соцобслуживание. Сейчас поступил звонок от вас, мы обследуем, без внимания ее не оставим, - заявила замдиректора городского центра социальной помощи Назия Шаяхметова.

Также соседи рассказали, что в день получения пенсии к пенсионерке приходит какая-то женщина. Других посетителей не видят.

Бабушка в итоге открыла. Врачи увезли ее в больницу.

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