Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии

Иван Дуке, подвергся обстрелу над восточной частью южноамериканской республики.

Вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке, подвергся обстрелу со стороны неизвестных, когда совершал пролет над восточной частью южноамериканской республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Отмечается, что Дуке летел в сопровождении министра обороны Диего Молано и министра внутренних дел Даниэля Паласиоса. Вертолет подвергся нападению при вылете из муниципалитета Сардината, Норте-де-Сантандер.

Комментируя инцидент, президент Колумбии назвал трусами неизвестных, обстрелявших вертолет с ним на борту.

Вертолет, на котором мы летели, подвергся нападению <...> Это подлое нападение, они не запугают нас насилием или террористическими актами, — подчеркнул Дуке.

По данным Noticias Caracol, в вертолет выстрелили по крайней мере шесть раз. Никто не пострадал.

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