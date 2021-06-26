Илон Маск пошутил про вторжение в Россию

Илон Маск опубликовал коллаж картин с Наполеоном, который сообщает о намерении вторгнуться в Россию.

Основатель и глава компании Tesla Илон Маск опубликовал у себя в Twitter-аккаунте историческую шутку про Россию, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

В своем аккаунте он опубликовал очередной мем.

На картинке французский император рассказывает своей первое супруге Жозефине Богарне о желании вторгнуться на территорию России и захватить страну. Она, в свою очередь, спрашивает Наполеона, собирается ли он сделать это летом. На этот вопрос император многозначительно "молчит", а жена переспрашивает: "В летнее время, верно?".

Свой пост Илон Маск подписал: "Тайминг (соблюдение сроков) решает все". Так он сделал отсылку к замерзающей на территории России в зимнее время французской армии.

Напомним, армия Наполеона Бонапарта вторглась в Российскую империю в июне 1812 года, однако потерпела поражение. По одному из мнений, решающим фактором провала французов оказались зимние холода.

Некоторые подписчики бизнесмена попросили разъяснить твит в то время, как другие начали обвинять Илона Маска в том, что они потеряли вложенные в криптовалюту Dogecoin деньги. Бизнесмен часто шутит в Twitter, однако некоторые "забавные" твиты Маска серьезно бьют по кошельку миллионов людей. Например, в начале июня он пошутил о криптовалюте и расставании, после чего стоимость биткойна упала более чем на $1 тыс.

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