Экс-полицейскому дали 22,5 года за убийство Джорджа Флойда

Обвинение предлагало посадить мужчину на 30 лет.

Американский экс-полицейский Дерек Шовин по решению суда проведет в тюрьме 22,5 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Обвинение предлагало посадить мужчину на 30 лет. В своем выступлении судья заметил, что его решение основано не на эмоциях, симпатиях или общественном мнении.

Как сообщается, приговор зачитал судья Питер Кэхилл.

В свою очередь, Шовин, выступая на судебном заседании, выразил соболезнования семье Флойда, однако извиняться не стал.

Я хочу выразить мои соболезнования семье Флойда. Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас, — сказал экс-полицейский в последнем слове перед приговором.

Ожидается, что Шовин сможет претендовать на условно-досрочное освобождение через 15 лет — две трети срока.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания.

В результате произошедшего мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.

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