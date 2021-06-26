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Более 1700 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: 24kz 26 июня 2021, 08:01

⠀За прошедшие сутки зарегистрировано 1730 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1730 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 628,
  • в городе Алматы - 217,
  • в городе Шымкент - 73,
  • в Акмолинской области - 32,
  • в Актюбинской области - 31,
  • в Алматинской области - 41,
  • в Атырауской области - 89,
  • в ВКО - 82,
  • в Жамбылской области - 34,
  • в ЗКО - 98,
  • в Карагандинской области - 219,
  • в Костанайской области - 36,
  • в Кызылординской области - 28,
  • в Мангыстауской области – 39,
  • в Павлодарской области - 35,
  • в СКО - 21,
  • в Туркестанской области - 27.

Всего в стране подтверждено 416 442 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1165 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 335,
  • в городе Алматы - 68,
  • в городе Шымкент - 33,
  • в Акмолинской области - 34,
  • в Актюбинской области - 21,
  • в Алматинской области - 41,
  • в Атырауской области - 30,
  • в ВКО - 83,
  • в Жамбылской области - 32,
  • в ЗКО - 130,
  • в Карагандинской области - 148,
  • в Костанайской области - 25,
  • в Кызылординской области - 22,
  • в Мангыстауской области - 48,
  • в Павлодарской области - 61,
  • в СКО - 48,
  • в Туркестанской области - 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 390 571 человек.

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