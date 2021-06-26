Более 1700 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

⠀За прошедшие сутки зарегистрировано 1730 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1730 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 628,
- в городе Алматы - 217,
- в городе Шымкент - 73,
- в Акмолинской области - 32,
- в Актюбинской области - 31,
- в Алматинской области - 41,
- в Атырауской области - 89,
- в ВКО - 82,
- в Жамбылской области - 34,
- в ЗКО - 98,
- в Карагандинской области - 219,
- в Костанайской области - 36,
- в Кызылординской области - 28,
- в Мангыстауской области – 39,
- в Павлодарской области - 35,
- в СКО - 21,
- в Туркестанской области - 27.
Всего в стране подтверждено 416 442 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1165 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 335,
- в городе Алматы - 68,
- в городе Шымкент - 33,
- в Акмолинской области - 34,
- в Актюбинской области - 21,
- в Алматинской области - 41,
- в Атырауской области - 30,
- в ВКО - 83,
- в Жамбылской области - 32,
- в ЗКО - 130,
- в Карагандинской области - 148,
- в Костанайской области - 25,
- в Кызылординской области - 22,
- в Мангыстауской области - 48,
- в Павлодарской области - 61,
- в СКО - 48,
- в Туркестанской области - 6.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 390 571 человек.
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