Более 1700 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

⠀За прошедшие сутки зарегистрировано 1730 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 июня 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1730 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 628,

в городе Алматы - 217,

в городе Шымкент - 73,

в Акмолинской области - 32,

в Актюбинской области - 31,

в Алматинской области - 41,

в Атырауской области - 89,

в ВКО - 82,

в Жамбылской области - 34,

в ЗКО - 98,

в Карагандинской области - 219,

в Костанайской области - 36,

в Кызылординской области - 28,

в Мангыстауской области – 39,

в Павлодарской области - 35,

в СКО - 21,

в Туркестанской области - 27.

Всего в стране подтверждено 416 442 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1165 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 335,

в городе Алматы - 68,

в городе Шымкент - 33,

в Акмолинской области - 34,

в Актюбинской области - 21,

в Алматинской области - 41,

в Атырауской области - 30,

в ВКО - 83,

в Жамбылской области - 32,

в ЗКО - 130,

в Карагандинской области - 148,

в Костанайской области - 25,

в Кызылординской области - 22,

в Мангыстауской области - 48,

в Павлодарской области - 61,

в СКО - 48,

в Туркестанской области - 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 390 571 человек.

⠀

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!