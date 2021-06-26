Украинский самолет снес забор на британской авиабазе

Полет воздушного судна являлся частью процесса по выводу сил НАТО из Афганистана.

Украинский транспортный самолет Ан-225 "Мрия" при посадке в частном аэропорту Котсуолд (Великобритания) снес забор, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом информирует издание GloucestershireLive.

Инцидент произошел в четверг, 24 июня. Самолет снес потоками воздуха ограждение, которое было выставлено по периметру взлетно-посадочной полосы. О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

По информации издания, лайнер направлялся из пакистанского города Карачи. Полет являлся частью процесса вывода сил НАТО из Афганистана.

Разработанный и сконструированный ОКБ имени О.К. Антонова во времена бывшего Советского Союза Ан-225 "Мрия" на момент своего появления был самым большим транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 640 тонн, длина составляет 84 метра, размах крыла - 88,4 метра, максимальная грузоподъемность - 250 тонн. В мире существует только один летный экземпляр Ан-225.

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