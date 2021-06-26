В кишечнике человека нашли десятки тысяч неизвестных науке вирусов

Открытие может помочь развитию метода, при котором вирусы используются для борьбы с бактериальными инфекциями.

Ученые обнаружили десятки тысяч вирусов в кишечнике человека, которые до сих пор не были известны науке, сообщает zakon.kz со ссылкой на ferra.

Об исследовании рассказывает Naked Science. Авторы работы изучили 11 810 кишечных вирусных геномов, взятых у жителей 24 стран. Всего ученые обнаружили 54 118 видов вирусов, обитающих в кишечнике человека. 92% были неизвестными.

Одни вирусы были распространены среди жителей одной территории, другие - среди жителей другой. Например, вирус crAssphage когда-то был широко распространен в Азии, но почти не встречался в Европе и Северной Америке.

Также ученые рассказали, что треть распространенных белков, которые кодируются вирусами, имеет неизвестные функции. У этой научной работы однако есть положительные результаты. Она может помочь развитию метода, при котором вирусы используются для борьбы с бактериальными инфекциями.

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