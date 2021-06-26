В Казахстане у индийцев стали возникать проблемы из-за нового штамма COVID-19

Индийцы просят называть новый штамм "дельта-штаммом".

У индийцев, проживающих в Казахстане, стали возникать проблемы из-за того, что новый штамм коронавируса называют "индийским", передает zakon.kz.

КТК сообщает, что известный в Актау меценат и предприниматель Хитеш Чандра Вадодария сделал обращение в связи с "индийским" штаммом. Он попросил больше не употреблять такую формулировку по отношению к вирусу "дельта". Говорит, у индусов, проживающих в Казахстане, из-за этого стали возникать проблемы.

Бизнесмен и благотворитель, живущий в Актау уже 17 лет, говорит, что в последнее время стал слышать упреки из-за так называемого "индийского" штамма. Люди считают, что якобы именно индийцы виноваты в росте числа заболевших и возможном локдауне в Казахстане. Предприниматель просит не нагнетать обстановку и называть вирус, как рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Тут называют "индийский" штамм, но это не "индийский" штамм, это "дельта". А это публиковала ВОЗ - международная организация, она просила, что нельзя какую-то страну ставить. В прошлом году мы не говорили "китайский", мы говорили "Ковид". Так давайте не будем это делать, потому что это будет проблема завтра у семи тысяч индусов. Поэтому я прошу все социальные сети, все каналы, медиаканалы - пишите правильно: "дельта-вирус", - говорит Хитеш Чандра Вадодария.

Официально новый штамм коронавируса называется "дельта". Его обнаружили в Индии.

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