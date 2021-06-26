Теряет терпение: DAZN поставил Головкину жесткое условие

The Ring: DAZN устал платить Головкину по 16 миллионов долларов за неконкурентные бои.

В деловых отношениях между чемпионом мира IBF в среднем весе Геннадием Головкиным и стриминговым сервисом DAZN наступил разлад, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщил журналист популярного издания The Ring Райан О’Хара.

Все дело в подходе GGG к выбору оппозиции - руководство стриминга настаивает на проведении казахстанцем объединительного боя с чемпионом WBO Деметриусом Андраде.

Сам Головкин планирует провести в конце лета "разминочный" поединок, после чего в декабре сразиться с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой.

Дополнительный источник вышел на меня сегодня утром и подтвердил, что мое первоначальное сообщение было точным. DAZN теряет терпение по отношению к Головкину и хочет, чтобы он встретился с законным соперником до запланированного боя с Муратой, - написал О’Хара в твиттере.

От себя он добавил, что DAZN устал платить Головкину по 16 миллионов долларов за неконкурентные бои.

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