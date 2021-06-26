100 кг наркотиков пытались перевезти двое мужчин в Жамбылской области

Двое жителей Шу перевозили в багажнике 100 килограммов высушенной марихуаны.

Крупную партию наркотиков изъяли в Жамбылской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Двое жителей Шу перевозили в багажнике своей машины без малого 100 килограммов высушенной марихуаны.

Специальное подразделение "Дельта-Долина" ведет круглосуточное патрулирование на территории пяти районов региона, где растет конопля, – это почти 150 тысяч гектаров. Что-то удается скосить и сжечь, но наркоторговцев меньше не становится. За последние 20 дней полицейские завели десять уголовных дел.

Задержанные дали признательные показания, водворены в ИВС города Шу. В настоящее время начато досудебное расследование по статье "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта", которая наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. начальник УПН областного Департамента полиции Аскар Джумабеков

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