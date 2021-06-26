Еще в одной области Казахстана усилили карантинные меры

На территории Атырауской области усилили карантинные меры.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения на территории Атырауской области ввели ограничительные меры до стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщает zakon.kz.

Согласно документу, на территории области запрещено:

проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, детских развлекательных центров, аттракционов, игровых площадок (за исключением дворовых) в закрытых помещениях, в том числе при объектах общественного питания, ночных клубов, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, бильярдных, боулингов, букмекерских контор, оказания услуг по организации праздников, за исключением деятельности социально-экономических объектов участвующих в проекте "Аshyq".

работу объектов культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театров, кинотеатров, концертных залов, филармоний, за исключением деятельности социально-экономических объектов участвующих в проекте "Аshyq";

проведение спортивных мероприятий со зрителями, за исключением деятельности социально-экономических объектов участвующих в проекте "Аshyq";

Ограничить по времени и режиму работы деятельность социально-экономических объектов, за исключением участников проекта "Аshyq":

перевод не менее 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора, при этом организации, офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 осуществляют деятельность с учётом требований по процентному соотношению среди не привитых сотрудников для работы на дистанционном и очном формате. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций только в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи без проведения в оффлайн режиме;

организацию работы банков, отделения АО "Казпочта", Центров обслуживания населения (далее - ЦОНов), в том числе спецЦОНов с ограничением по времени с 09.00 часов до 18.00 часов. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0;

организацию работы учреждений государственных доходов в Центрах государственных услуг с установленным графиком работы. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется обслуживание населения органами государственных доходов по предварительному бронированию очереди через сайт www.kgd.gov.kz, мобильное приложение E-salyq (УГД по г.Атырау), или по записи телефона в остальных территориальных управлениях;

индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах, детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры, детские развивающие центры, кружки, курсы для детей (группы не более 15 человек) по записи, график работы с 09.00 часов до 18.00 часов;

дежурные группы детских дошкольных организаций (с количеством не более 15 детей) с соблюдением расстояния между койками не менее 1 метра в спальных помещениях;

работу детских оздоровительных организаций с заполняемостью не более 30%;

медицинские центры, кабинеты, стоматологии по предварительной записи;

объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха и другие) с заполняемостью не более 80%;

религиозные объекты ( мечети, церкви, соборы , синагоги и другие) разрешить работать без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5м2 на одного посетителя. Проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе "жұма намаз", ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека;

, синагоги и другие) разрешить работать без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5м2 на одного посетителя. Проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе "жұма намаз", ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека; продовольственные и непродовольственные крытые рынки - график работы с 09.00 часов до 19.00 часов в будние дни, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в субботу и воскресенье;

- график работы с 09.00 часов до 19.00 часов в будние дни, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с запретом работы в субботу и воскресенье; продовольственные и непродовольственные открытые рынки - график работы с 09.00 часов до 19.00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- график работы с 09.00 часов до 19.00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети - разрешено работать только в будние дни: с 10.00 часов до 19.00 часов (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них;

(павильоны, бутики), торговые сети - разрешено работать только в будние дни: с 10.00 часов до 19.00 часов (заполняемость не более 30 % от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя) с запретом работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них; объектам общественного питания в том числе летние площадки, с 07.00 часов до 20.00 часов (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек);

в том числе летние площадки, с 07.00 часов до 20.00 часов (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек); салоны красоты, парикмахерские, объекты оказывающие косметологические услуги с 09.00 часов до 19.00 часов по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя);

объекты оказывающие косметологические услуги с 09.00 часов до 19.00 часов по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв.м на 1 посетителя); спорткомплексы, фитнес центры, спортивно-оздоровительные объекты, спортивные и тренажерные залы - по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни: с 07.00 часов до 22.00 часов (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье;

спортивные и тренажерные залы - по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни: с 07.00 часов до 22.00 часов (заполняемость не более 50 % от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв.м на 1 посетителя), с запретом работы в субботу и воскресенье; сауны, СПА-центры, бассейны – по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни с 07.00 часов до 22.00 часов, с запретом работы в субботу и воскресенье;

– по предварительной записи, разрешено работать только в будние дни с 07.00 часов до 22.00 часов, с запретом работы в субботу и воскресенье; аттракционы на открытом воздухе (в парках отдыха, площадях и т.д) при заполняемости не более 50%;

(в парках отдыха, площадях и т.д) при заполняемости не более 50%; график работы и места дислокации временной мелкорозничной торговли, аренды детских, взрослых игровых, передвижных средств на площадях, парках, скверах, набережных определить по согласованию с местными исполнительными органами;

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