Qoslike - программа, где соединяются сердца

QosLike - лучшая программа, которая в прямом эфире объединяет сердца влюбленных.

Очередной сезон программы "Qoslike", которая выходит на Первом канале "Евразия", подходит к концу. Второго июля весь коллектив, а значит, и сама передача, уйдет в отпуск. Набраться сил и запастись новыми идеями для третьего сезона. Что примечательного произошло на проекте за прошедшие эфирные годы?

Мы подсчитали, что за два года к нам на проект пришли 400 претендентов. Хотелось бы, конечно, знать, сколько всего было желающих участвовать в программе за эти два года, но это просто невозможно. Мы восемь раз проводили большие кастинги, и на каждый приходило как минимум по 100-120 человек, - рассказала продюсер проекта Диана Аликеева.

Сейчас в рамках проекта свои отношения строят три пары. И, возможно, еще до конца сезона кто-то из них сделает предложение своей половинке, а кто-то, может быть, успеет сыграть свадьбу. Ведь в рамках проекта уже состоялось шесть бракосочетаний и, судя по пылкости отношений новых героев, седьмая и восьмая свадьбы не за горами.

У нас на проекте воздух настолько пропитан любовью, что пары складываются не только у участников и претендентов, но и в самом коллективе. Например, наш редактор сделал предложение экс-участнице программы, и та согласилась. Азамат уже познакомил Жулдыз со своей мамой, и мы ждем от них вестей о предложении, - поделилась продюсер проекта Диана Аликеева.

Но были на проекте и разочарования. Одним из них стало предложение руки и сердца, которое Аслан сделал Алуа. Все были уверены в положительном ответе, но в отношения вмешалась мама молодого человека. Она была против союза, так как у Алуа двое детей, а Аслан ранее в браке не состоял. И, к сожалению, пара распалась.

Счастливых моментов у нас все же больше. Один наш участник Бердах пригласил на "Qoslike" бывшую девушку Айю, которая недавно вернулась из Кореи. Сейчас они снова пара, и мы наблюдаем за их отношениями. А другой участник позвал на проект свою первую любовь, и в итоге они сошлись, жаль только, что свадьбу сыграли вне эфира, - поведала продюсер проекта Диана Аликеева.

Проводились в рамках проекта и конкурсы. Самым запоминающимся стал Мисс "Qoslike". Этап, где девушки готовили, пришлось переигрывать, так как у организаторов проекта возникло подозрение, что несколько участниц просто купили готовые блюда.

Это не редкость, когда участники или уже сложившиеся пары хотят, так скажем, схитрить. Например, Ерасыл и Дарина. Они сымитировали "алып қашу", т.е. типа жених украл будущую невесту. Несколько дней зрители и мы думали, что все по-настоящему, но потом обман раскрылся. Все были сильно возмущены, так как на такие темы шутить не принято, - рассказала продюсер проекта Диана Аликеева.

Самым ярким моментом уходящего сезона стало Гендер Пати. Впервые на казахстанском телевидении в прямом эфире было проведено определение пола ребенка. Пара, которая участвовала в этой программе, познакомилась на проекте в прошлом сезоне. В феврале 2020 года Ербол сделал Даяне предложение руки и сердца. А в апреле молодые провели Никях в мечети и получили благословение Всевышнего.

В начале апреля этого года мы решили устроить паре сюрприз и предложили провести определение пола ребенка прямо в прямом эфире. Так, 20 апреля Ербол и Даяна узнали, что ждут девочку, и эту радость вместе с ними разделила многомиллионная аудитория Первого канала "Евразия". А еще у нас есть пара, которая сложилась на прошлом сезоне, - Мерей и Гулжайнаш. У них уже родился сын, - поделилась Диана Аликеева.

Буквально накануне в программе "Qoslike" в прямом эфире сложилось еще несколько союзов. Абзал предложил Саре стать парой, а Бердах сделал Айе предложение руки и сердца. И это только начало сюрпризов завершающей сезон недели. На конечный выпуск намечено просто грандиозное шоу, частью которого станет вручение наград победителям номинаций, объявленных в программе 25 июня.

Выбирать победителей будут сами зрители. Мы предлагает всем нашим поклонникам принять участие в голосовании по номинациям, в которых они сами выберут, какая свадьба была самой лучшей в этом сезоне, какая фраза стала популярной среди наших телезрителей, и какая пара больше всего им понравилась, - сказала продюсер проекта.

Итак, завершающая эфирная неделя будет наполнена сюрпризами, неожиданными эпизодами, подарками и, как всегда, - окситоцином. Смотрите программу "Qoslike" с 14.30 до 18.30 в эфире Первого канала "Евразия"! А желающие найти свою любовь и принять участие в новом сезоне могут заполнить анкету на сайте www.qoslike.1tv.kz.

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