Собираться больше трех человек на улице запретили в Атырауской области

Жителям области рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены.

Главный государственный санитарный врач Атырауской области подписал постановление об усилении карантинных мер до стабилизации эпидемиологической ситуации, передает zakon.kz.

Жителям Атырауской области:

- при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой помощи по номеру 103;

- в общественных местах, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном автотранспорте ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также случаев приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

- лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, товаров первой необходимости, а также посещения медицинских учреждений;

- всем жителям области рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и правила личной гигиены;

- запретить скопление лиц группами более трех человек, за исключением членов одной семьи, на площадях, скверах, набережных, парках и иных местах отдыха населения области.

Запретить:

- проведение массовых мероприятий (праздничных, зрелищных культурно-массовых мероприятий, выставок, корпоративов, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- деятельность развлекательных объектов, банкетных залов, детских развлекательных центров, аттракционов, игровых площадок (за исключением дворовых) в закрытых помещениях, в том числе при объектах общественного питания, ночных клубов, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, бильярдных, боулингов, букмекерских контор, оказания услуг по организации праздников, за исключением деятельности социально-экономических объектов участвующих в проекте Аshyq.

- работу объектов культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театров, кинотеатров, концертных залов, филармоний, за исключением деятельности социально-экономических объектов участвующих в проекте Аshyq;

- проведение спортивных мероприятий со зрителями, за исключением деятельности социально-экономических объектов участвующих в проекте Аshyq.

Постановление вступает в законную силу с 00:00 28 июня 2021 года.

С полный текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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