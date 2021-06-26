Сигналы организма о переизбытке витамина D перечислил врач

При подозрении на переизбыток витамина D следует прекратить его прием и обратиться к врачу.

Врач общей практики, ведущий и писатель Хилари Джонс описал признаки, по которым можно понять, что организм подает вам знаки об интоксикации, передает zakon.kz.

Витамин D - полезное для организма вещество, которое помогает усваивать кальций, поддерживать иммунную и нервную системы. Но его переизбыток может вызвать боли в мышцах, ослабление когнитивных функций, ухудшение настроения, - пишет lenta.ru.

Как уточняется, в летние месяцы кожа вырабатывает достаточно витамина D, чтобы поддерживать его уровень в нужном количестве. Достаточно провести 20 минут в день между 10:00 и 14:00 без солнцезащитного крема на улице. Поэтому принимать витамин в виде биодобавки не стоит, говорят врачи, - может возникнуть переизбыток.

Интоксикация появляется, когда уровень вещества в крови поднимается выше 150 нанограмм на миллилитр (375 наномоль на литр). Поскольку витамин D накапливается в жировых отложениях и медленно выделяется в кровоток, последствия переизбытка могут сохраняться месяцами, - пояснил доктор Хилари Джонс.

Проявиться переизбыток может в гиперкальциемии - повышенном уровне кальция в крови. Когда в крови свободно циркулирует много кальция, организму может не хватить гормонов для связывания его с костной тканью.

Симптомами могут быть: боль в спине, постоянные усталость и забывчивость, потеря аппетита, запор, обезвоживание, дезориентация, головокружение, высокое кровяное давление, раздражительность, тошнота, рвота, частое мочеиспускание, мышечная слабость, шум в ушах, жажда.

При подозрении на переизбыток витамина D следует прекратить его прием и обратиться к врачу.

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