Балаева встретилась с руководителями СМИ

Были подняты вопросы трансформации СМИ в условиях развития информационных технологий и перспективы отечественной журналистики.

В канун Дня работников средств массовой информации в Алматы прошла встреча министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с руководителями СМИ, передает zakon.kz.

Все больше журналистика играет социальную роль – вы проводите разъяснительную работу в социальной, религиозной, межнациональной, правовой сферах, повышаете грамотность населения и затягиваете все больше казахстанцев в орбиту соблюдения их собственных интересов, преференций и помощи. Многие эти блага гарантируются государством, но некоторые из них неизвестны широким слоям общества. Все больше журналистов тесно работают с волонтерами, защитниками экологии, входят в группы общественного контроля, систематически занимаются медиацией в разных сферах. Это автоматически делает государство более демократичным, заставляет госорганы обращать внимание на негативные тенденции и исправлять ошибки, работать более эффективно и оперативно, - сказала Балаева.

В мероприятии приняли участие руководители республиканских телеканалов, ведущих печатных изданий и крупнейших интернет-ресурсов.

Как отмечает пресс-служба министерства, в ходе встречи состоялся конструктивный обмен мнениями, были подняты вопросы трансформации СМИ в условиях развития информационных технологий и перспективы отечественной журналистики.

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