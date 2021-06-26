Грузовик снес 10 опор газовой трубы в Алматы

Водитель в тяжелом состоянии.

Дачные массивы в Алматы остались без газа в результате ДТП с участием КамАЗа, передает zakon.kz.

Авария произошла днем. Груженый КамАЗ спускался с гор по улице Нурмагомедова в северном направлении. Предположительно у автомобиля отказали тормоза.

На повороте, пересекая полосу встречного движения, он снес около 10 опор газовой трубы. Проехав по ним, как по рельсам, грузовик опрокинулся на бок и едва не упал в глубокий овраг.

Водителю удалось выпрыгнуть из автомобиля на ходу. Местные жители оказали ему первую помощь и заглушили большегруз.

Водитель с открытыми переломами был экстренно госпитализирован. Мужчина в тяжелом состоянии.

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства ДТП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!