Стройку в Нур-Султане могут приостановить из-за низкого процента вакцинированных

Вакцинация позволит обезопасить работников, их семьи и окружающих людей.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов предупредил жителей столицы о том, что строительство ряда объектов может быть приостановлено, передает zakon.kz.

В текущем году, как и в прошлом, увеличили объем строительства социальных объектов: доступного льготного жилья, учебных заведений, дворовых клубов и т. д. С руководителями крупных строительных компаний обсудили план работы и сверили часы. Учитывая эпидемиологическую ситуацию и то, что на объекте работает большое количество людей, настоятельно рекомендовали вакцинироваться (за исключением тех, у кого медицинские отводы), - написал Кульгинов в Instagram.

Он отметил, что вакцинация позволит обезопасить как самих работников и их семьи, так и окружающих людей, а также прервется цепочка распространения коронавируса.

В случае, если процент вакцинированных сотрудников будет низким, стройработы на объектах будем вынуждены приостановить. Так как безопасность горожан и города превыше всего, - резюмировал аким.

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