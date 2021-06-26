Трехлетний ребенок выпал из окна в ВКО

Девочка госпитализирована.

26 июня в городе Алтай по улице Каюпова произошел несчастный случай, передает zakon.kz.

Ребенок, 2018 года рождения, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже, - рассказали altaynews в пресс-службе ДЧС ВКО.

Как уточняется, родители в момент ее падения находились в соседней комнате.

Девочка госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии.

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