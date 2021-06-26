Американцы погибли в результате попадания воздушного шара в ЛЭП

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На месте происшествия работают полиция и пожарные.
В американском городе Альбукерке штат Нью-Мексико воздушный шар рухнул с большой высоты, передает zakon.kz.
По меньшей мере четыре человека погибли и один попал в больницу, его состояние оценивается как критическое. Из-за падения воздушного шара во всем районе нет электроэнергии. Без света остались более 13 тыс. потребителей, - пишут vesti.ru.
Предполагается, что он врезался в линию электропередачи.
На месте происшествия работают полиция и пожарные.
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