На Tour de France произошло массовое падение

Эксперты уверены, что это одна из самых больших аварий за всю историю велогонки.

На велосипедной гонке Tour de France произошла масштабная авария - более 10 спортсменов упали и получили травмы, передает zakon.kz.

Причиной массового завала стал болельщик с картонным баннером, в который врезался немецкий велогонщик Тони Мартин. Его падение спровоцировало падение остальных велосипедистов, - пишет mignews.

Среди получивших травмы семь гонщиков израильской команды Israel Startup Nation. Часть спортсменов продолжила гонку несмотря на травмы и боль.

Эксперты уверены, что это одна из самых больших аварий за всю историю Tour de France.

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