Казахстанка стала абсолютной чемпионкой теннисного турнира ITF Juniors

Данный финал стал для казахстанки вторым в одиночном зачете юниорской возрастной категории.

Финальные поединки одиночных и парных сеток завершились на турнире мировой серии ITF третьей категории до 18 лет "ITF Juniors SVYATOPETRIVSKE VILLAGE G3" в Украине, передает zakon.kz.

Казахстанка Дана Байдаулет в решающем матче одиночки уверенно переиграла пятую сеянную, местную теннисистку Дарью Есипчук - 6:3, 6:1. Вчера в финале парного разряда наша спортсменка в дуэте с представительницей Литвы Умой Бакайтите в напряженном противостоянии одолела украинок Катерину Лазаренко/Аниту Сагдиеву со счетом 4:6, 6:3, 10:5, - пишет пресс-служба ФТК.

Таким образом, казахстанка стала абсолютной чемпионкой турнира, первенствовав и в одиночном, и в парном разрядах.

Данный финал стал для казахстанки вторым в одиночном зачете юниорской возрастной категории ITF в нынешнем сезоне, а завоеванный чемпионский титул — первым в карьере.

Рада была выиграть сегодня финальную игру. В целом, весь турнир прошел отлично, чувствовала себя хорошо, получая удовольствие от каждого матча. По ходу соревнования я не проиграла ни одного сета в одиночке. С каждым турниром стараюсь совершенствоваться и показывать свой лучший теннис, - сказала после награждения Дана.

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