Евро-2020: Италия с трудом одолела Австрию в дополнительное время

Лишь в дополнительное время, получившая мощный пинок, "Скуадра Адзурра" наконец развернулась. 2:1 в их пользу.

26 июня на лондонском стадионе Уэмбли встречались команды Италии и Австрии. Игра в рамках Евро-2020 закончилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев, сообщает zakon.kz.

Спонсор рубрики "Euro-2020" — Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. С 11 июня по 11 июля компания разыграет четыре Лексуса и призы на 50 млн тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8. Подробности акции смотрите здесь.

Австрийцы сразу попытались показать активную игру, но итальянцы вежливо отобрали мяч и перевели игру на их сторону поля. После чего принялись искать свободные зоны у ворот австрийцев, выполняя забросы.

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович, показавший в первые две минуты игры даже излишнюю живость, получил за грубость желтую карточку.

Эта минутная австрийская активность была едва ли не единственной заявкой "Дас Тим" на серьезную игру в первом тайме. Нет, они не раз переходили в атаку, демонстрировали некоторую решимость, подходили относительно близко к воротам Доннаруммы, но именно, что "некоторую", и именно, что "относительно".

При всем этом, общий темп игры был невысок – в первом тайме не было ни одного гола.

Абсолютные фавориты чемпионата – итальянцы никак не могли забить весь первый тайм, а втором, неожиданно мяч в ворота вколотили им.

Забил "грубиян" Арнаутович, метров так с пяти. Лайнер подал в штрафную, где Алаба скинул мяч Марко, а тот головой отправил его в перекладину, откуда снаряд срикошетил в ворота.

Радость австрийцев длилась недолго – арбитр зафиксировал оффсайд. Счет так и остался 0:0.

После этого, австрийцы на кураже едва не забили еще раз, создав опасный момент у ворот итальянцев.

Так хорошо шла итальянская сборная все это время, что даже в итальянской прессе уже появились опасения – а не слишком ли в себе уверена "Скуадра Адзурра"?

Опасения оказались не напрасными. Растерявшие уверенность итальянцы сбавили темп после гола. И если в начале матча австрийцы были в роли обороняющихся – то по статистике, к концу второго периода они уже превосходили соперника. Если не считать последних минут, когда спохватившиеся итальянцы бешено атаковали.

Основное время так и не принесло голов, и судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут.

И только здесь, получившая мощный пинок, "Скуадра Адзурра" наконец развернулась.

На пятой минуте дополнительного времени Спинаццола с левого фланга перевел мяч на дальний край штрафной, где его принял Кьеза и обыграв Лаймера, пробил точно под дальнюю штангу. 1:0 в пользу сборной Италии.

Еще через 10 минут Спинаццола подобрал мяч у упавшего Белотти и отправил мяч в дальний нижний угол. 2:0.

От игры уже никто не ждал интриги, но на 26 минуте дополнительного времени, нападающий австрийской сборной Калайджич, замкнул подачу Шауба и в падении головой направил мяч под ближнюю штангу. 2:1!

Но большего австрийцы сделать не смогли. Они и так едва не сотворили сенсацию на чемпионате.

Итальянская сборная отправляется на "Арена Мюнхен" в Германию, где 2 июля сыграет в четвертьфинале с Бельгией или Португалией.

До этого дня Италия не пропустила еще ни одного мяча в свои ворота на этом чемпионате. Собственно, они не пропускают с октября прошлого года. Три победы в групповой стадии с общим счетом 7:0. Выигрышная сухая серия команды достигла отметки в 11 матчей… и тут такой "облом". Нет, они выиграли игру, но "осадок остался".

Италия вышла на Евро в десятый раз. Она пропустила ЧЕ-1992 в Швеции, а сейчас играет в седьмом финальном турнире подряд. Лишь дважды (1996, 2004) итальянцы не выходили из группы. На Евро-2016 Италия дошла до четвертьфинала.

Италия провела на "Уэмбли" шесть матчей - все против Англии. Итальянцы одержали две победы, один раз уступили и трижды сыграли вничью.

Австрия впервые пробилась в плей-офф Евро.

Это первый с 1982 года крупный международный турнир, на котором Австрии удалось выйти из группы. В 1982-м австрийцы пробились во второй групповой раунд, равно как четырьмя годами ранее в Аргентине.

Лучший прежний результат сборной Австрии на международной арене - третье место на чемпионате мира 1954 года в Швейцарии.

У Австрии 12 побед в 36 матчах против Италии, но последняя из них была одержана в декабре 1960 года на товарищеской встрече. С тех пор команды провели 13 матчей, в которых у Австрии 10 поражений.

Последний матч Италии и Австрии состоялся в августе 2008 года. В товарищеском матче команды сыграли вничью 2:2.

В воскресенье 27 июня на Евро-2020 встретятся команды Нидерланды-Чехия и Бельгия-Португалия.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Нидерланды-Чехия: победа Нидерландов – 1.68, победа Чехии – 5.6, ничья – 4.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Бельгия-Португалия: победа Бельгии – 2.46, победа Португалии – 3.25, ничья – 3.20

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!