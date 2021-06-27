Казахстанец удосрочил бразильца с 26 победами в своем втором бою в UFC

Шавкат Рахмонов досрочно победил Мишеля Празереса.

Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов (13-0) провел свой второй поединок в крупнейшем промоушне — UFC, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рахмонов выступил на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где сразился с бразильцем Мишелом Празерисом (26-3).

Бой в полусреднем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Рахмонова удушающим приемом во втором раунде.

Таким образом, Шавкат Рахмонов одержал четырнадцатую победу в своей профессиональной карьере в ММА, а Мишел Празерис потерпел четвертое поражение.

Добавим, что для казахстанца это второй подряд выигранный бой в UFC. Что касается его соперника, то статистика выступлений бразильца в UFC — десять побед и четыре поражения.

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