В Германии заявили о всеобщем страхе начала войны с Россией

Об угрозе национальной безопасности из-за "Северного потока-2" говорит не только Украина, а также Польша и страны Балтии.

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен высказалась о страхе вооруженного столкновения с Россией, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По ее словам, вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшее время. Она отметила, что у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война.

Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне, — сказала Фельдгузен в беседе с изданием "Зеркало недели".

При этом дипломат назвала спекуляцией разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию. Она добавила, что об угрозе национальной безопасности из-за "Северного потока-2" говорит не только Украина, а также Польша и страны Балтии.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в своем официальном аккаунте, что Киев выступает против завершения строительства российского газопровода.

Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины, - заявил он.

"Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

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