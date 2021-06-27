Спящего детеныша косули нашли в Павлодарской области

Лесники порадовали необычной фотографией спящего малыша.

Павлодарские лесники обнаружили в пойме Иртыша детеныша косули, сообщает zakon.kz.

Лесники снова порадовали необычной фотографией, которую сделали на лоне нашей живой природы.

При патрулировании на пойме реки Иртыш лесники встретили детеныша косули и хотели снять на видео, но он быстро убежал к своей маме и они скрылись в лесу, - сопровождается снимок коротким текстом на официальном аккаунте областного управления недропользования, охраны окружающей среды и водных ресурсов.

Этот небольшой грациозный олень очень широко распространен в Казахстане - от лесной зоны на севере до горных лесов на юге. Особенно характерна косуля для лесостепи.Рога самца небольшие, но очень красивые, имеют по три отростка.

После 9 месяцев беременности самки приносят двух, редко трех детенышей - очень красивых, с пятнистой окраской меха. Продолжительность жизни до 12 лет.

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