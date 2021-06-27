Трамп заявил, что Иран, Китай и РФ "унижают" США при Байдене

Трамп также добавил, что действующий американский лидер разрушает государство, находясь на посту.

Дональд Трамп заявил, что зарубежные государства "унижают" США в период президентства Джо Байдена, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Такое мнение выразил в субботу экс-президент Соединенных Штатов, выступая на своем первом митинге после ухода из Белого дома.

По его словам, этими странами являются Иран, Китай и Россия.

Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден разрушает нашу страну, - заявил бывший глава американской администрации, не уточнив, что именно подразумевал под унижением США.

Трамп также добавил, что действующий американский лидер разрушает государство, находясь на посту. По его словам, преступность растет, убийства растут, а чужаки пересекают границу.

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