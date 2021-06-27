Еще 11 человек скончались от COVID-19 в Казахстане

На 27 июня лечение от КВИ продолжают получать 23 552 человека.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 27 июня, сообщает zakon.kz.

На 27 июня лечение от КВИ продолжают получать 23 552 человека (22 212 КВИ+ и 1340 КВИ-), из них в стационарах находятся 7015 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 537 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 458 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести - 107 пациентов,• на аппарате ИВЛ - 68 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 27 июня

25 июня зафиксированы 85 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода, 45 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 56 925, летальных случаев - 983, выздоровевших - 52 143.

На 27 июня в Казахстане первым компонентом вакцинированы 3 130 095 человек, вторым - 1 891 022 человека.

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