Один из взрывов повредил крышу здания, а другой произошел на открытой местности.

27 июня два взрыва прогремели на базе ВВС Индии в союзной территории Джамму, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Рано утром в воскресенье в технической зоне базы ВВС Джамму было сообщено о двух взрывах малой силы. Один причинил незначительное повреждение крыше здания, а другой взорвался на открытой местности. Повреждений оборудования не было. Расследование ведется вместе с гражданскими органами, - сообщила пресс-служба ВВС Индии.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.

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