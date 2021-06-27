Онколог назвал самые агрессивные виды рака

Медик выбрал критерием оценки болезни податливость к лечению.

Врач-химиотерапевт назвал самые агрессивные виды рака, сообщает zakon.kz со ссылкой на Пятый канал.

Медик выбрал критерием оценки болезни податливость к лечению.

Существуют виды рака, которые быстро привыкают к лечению и достаточно плохо отвечают на него, — пояснил Андрей Базылев.

По словам специалиста, тогда в классификацию попадут следующие виды онкологических заболеваний: рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени.

Онколог отметил, что также в этот список можно включить рак желудка, однако в последнее время он лечится довольно успешно благодаря развитию технологий.

Врач обратил внимание на индивидуальность развития опухоли, так как у пациентов при одном виде заболевания может быть агрессивная или неагрессивная форма.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!