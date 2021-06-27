Камеры засняли как Lexus протаранил Toyota Hilux в Актау

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В результате происшествия пострадали несколько человек.
Днем 26 июня в городе Актау произошло ДТП с участием Toyota Hilux и Lexus Rx300, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.
В результате столкновения двух автомобилей пострадали несколько человек, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
На перекрестке между 9, 10, 11 и 14 микрорайонами столкнулись два автомобиля. Водитель Toyota Hilux не уступил дорогу и совершил столкновение с Lexus Rx300.
В результате происшествия пострадали несколько человек. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведется расследование.
Столкновение пикапа и внедорожника попало на видео.
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